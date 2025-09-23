Diese Bands gehören zum Line-up: Rock am Ring: 2026 mit Iron Maiden, Linkin Park und Volbeat

Die Festival-Veranstalter haben eine erste Welle an Bands für das nächste "Rock am Ring" bekannt gegeben. Schon jetzt mit dabei sind große Namen wie Iron Maiden, Linkin Park, Limp Bizkit und Volbeat.

Linkin Park werden einer der Headliner beim "Rock am Ring"-Festival im kommenden Jahr. Das war bereits bekannt. Am 23. September haben die Veranstalter allerdings eine ganze Reihe weiterer namhafter Bands für 2026 angekündigt. Ebenfalls auftreten werden demzufolge unter anderem Iron Maiden und Volbeat - wie gewohnt natürlich auch auf dem Parallelfestival "Rock im Park".

Für die Metal-Legenden Iron Maiden sind es die einzigen beiden Festivals in Deutschland, die sie laut Pressemitteilung im kommenden Jahr spielen werden. Für Volbeat sollen es im Jahr 2026 die einzigen Auftritte in Deutschland sein.

Von Babymetal bis The Offspring

Doch damit nicht genug: Auch viele weitere große Bands, die sich der härteren Gangart verschrieben haben, werden vor Ort sein. Genannt werden unter anderem zudem die Architects, Babymetal, Bad Omens, Electric Callboy, Hollywood Undead, Ice Nine Killy, Limp Bizkit, Papa Roach, Sabaton, Social Distortion, The Offspring, Trivium und Within Temptation. Auch dabei ist zudem Rapper Marteria.

Die beiden Festivals steigen vom 5. bis 7. Juni 2026 - am Nürburgring und in Nürnberg. Am Freitag werden Linkin Park bei "Rock am Ring" spielen, Volbeat am Samstag und Iron Maiden am Sonntag. Bei "Rock im Park" treten Volbeat am Freitag auf, am Samstag Iron Maiden und Linkin Park am Sonntag.

Neuer Ticket-Rekord bei "Rock am Ring"

Schon jetzt ist man beim Veranstalter mehr als zufrieden mit dem Ticketverkauf. "Die Resonanz auf 'Rock am Ring' 2026 ist schlichtweg überwältigend", wird Matt Schwarz, CEO von PRK DreamHaus, in der Mitteilung zitiert. "Über 70.000 verkaufte Festival-Tickets schon im September - das hat es in dieser Form noch nie gegeben." Den Musikfans sei man "unendlich dankbar".