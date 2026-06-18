Dienstreisen: Bei Reiseabrechnungen wird oft geschummelt und draufgezahlt

In Deutschland werden einer Umfrage zufolge besonders oft fehlerhafte Abrechnungen eingereicht - nicht immer mit Absicht.
München - Die Deutschen haben bei fehlerhaften Reiseabrechnungen die Nase vorne. In einer aktuellen Umfrage unter Geschäftsreisenden aus Unternehmen ab 250 Mitarbeitern in fünf Ländern sagten rund 26 Prozent der deutschen Befragten, dass sie regelmäßig unzulässige Spesen einreichen. Damit lagen sie vor Frankreich mit 22 Prozent, Spanien mit 21 Prozent, den USA mit 19 und dem Vereinigten Königreich mit 12 Prozent. Auftraggeber der Umfrage des Anbieters Censuswide mit insgesamt 8.000 Teilnehmern im April war Travel Perk, eine Plattform für Reise und Ausgabenmanagement.