Was Jugendliche von einer allgemeinen Dienstpflicht halten

7 Viele Jugendliche haben seit dem Ukrainekrieg ein neues Bild von der Bundeswehr. Foto: imago images//Jens Koehler

Schuften für die Gesellschaft? Seit dem Ukrainekrieg wird wieder über die allgemeine Dienstpflicht diskutiert. Sechs Jugendliche erzählen, was sie darüber denken.









Für Leo Staritzbichler ist plötzlich alles irgendwie ein bisschen anders. Nahezu sicher ist: Im Juli bekommt er sein Abi-zeugnis. Danach arbeitet der 18-Jährige, der sich als Stuttgarter Jugendrat politisch engagiert, mit benachteiligten Kindern in Kirgistan. Zerschossen aber hat sich die Reiseroute zu seinem Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ). Über Polen, Belarus und Russland wollte Leo ins FSJ reisen, fliegen kommt für den Fridays for Future-Anhänger nicht infrage. Doch dann griff Wladimir Putin die Ukraine an. Jetzt lernt Leo auf seinen 6500 Kilometern von Stuttgart nach Kirgistan nur die Route über die Türkei und den Iran kennen. Sie war eigentlich nur für die Rückreise geplant.