Dienstleister aus Stuttgart: Wie Leadec die Autoproduktion sicherstellt

Ohne externe Dienstleister rollt kein Auto vom Band. Die Stuttgarter Firma Leadec bietet als Marktführer alles: Anlagenaufbau, Wartung, Logistik, Reinigung.
Bernd Schirm ist beim Blick auf seinen Bildschirm überrascht – und zwar positiv. „Der Kollege hier schafft heute ganz schön was weg“, sagt der für die Instandhaltung zuständige Bereichsleiter bei Leadec. Der sitzt in Heilbronn, einem der vielen vor Ort ansässigen Leadec-Büros, von wo aus in diesem Fall die Arbeit des Serviceanbieters in zwei Audi-Werken koordiniert wird. Bernd Schirm sieht gerade, welche über Handy beim Mitarbeiter in der Fabrik eingegangenen Aufträge von ihm heute angenommen und bereits abgearbeitet wurden. So sieht digitalisierte Dienstleistung in der Autoindustrie heute also aus.