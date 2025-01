Diego war echt unter Schock: Mallorca-Auswanderin Daniela Büchner hatte einen Autounfall

1 Am 21. Januar war Daniela Büchner mit ihrer Familie in einen Autounfall verwickelt. Foto: Zengel, Dirk

Daniela "Danni" Büchner muss einen Schock verkraften: Ein Mann war ihr ins Auto gefahren. Im RTL-Interview sprach die TV-Auswanderin über den Moment des Unfalls: "Und wie aus dem Nichts macht es auf einmal Bums."











Daniela Büchner (46) hatte einen Autounfall. Gemeinsam mit einer Freundin, Sohnemann Diego (8) und Tochter Jada (20) wollte die Auswanderin ihre Jüngste, Jenna (8), am Mittwochnachmittag zum Reiten fahren - auf dem Rückweg dann der Schock. "Ich stand an einem Stoppschild, wollte rechts abbiegen, musste aber warten, weil von links einer kam. Und wie aus dem Nichts macht es auf einmal Bums", berichtete Büchner in einem "RTL"-Interview vom 23. Januar. Es habe "richtig laut geknallt".