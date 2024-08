1 Die Polizei konnte vier von sieben Verdächtigen festnehmen. (Symbolbild) Foto: dpa/Monika Skolimowska

Mindestens sechs Diebstähle sollen sie verübt haben. Vier von sieben Verdächtigen werden am Dienstagmorgen festgenommen. Doch einige Fragen bleiben offen.











Die Polizei hat vier von sieben Verdächtigen einer Diebstahlserie in mehreren Landkreisen rund um Reutlingen festgenommen. Die Kripo durchsuchte am Morgen nach einem richterlichen Beschluss mehrere Wohnungen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. In den Wohnungen seien Beweismittel und mutmaßliches Diebesgut gefunden worden.