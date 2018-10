Diebstahlserie in Vaihingen/Enz aufgeklärt Täter läuft Polizei in die Arme

Von pel 19. Oktober 2018 - 15:35 Uhr

Seit April hat ein Mann, eventuell in Zusammenarbeit mit Komplizen immer wieder einen Stand in Vaihingen/Enz ausgeraubt. (Symbolbild) Foto: dpa

Pech für einen Dieb – just in dem Moment, in dem er wohl zum wiederholten Male eine Kasse an einem Feld in Vaihingen/Enz ausrauben wollte, stand die Polizei schon da – sie hatten den vorherigen Diebstahl aufnehmen wollen.

Vaihingen/Enz - Über mehrere Monate hinweg hat ein 19 Jahre alter Mann immer wieder einen Erntestand in Vaihingen/Enz (Kreis Ludwigsburg) ausgeraubt. Jetzt ist der Mann laut Polizei am Dienstag verhaftet worden. Seit Ende April war mehrmals im Gewann „Rötenhart“ die Kasse an einem Stand am Feldrand gestohlen worden. Tatverdächtig waren drei Männer zwischen 18 und 25 Jahren, die vermutlich in einem blauen Auto vor die Stände vorfuhren. Am Dienstag waren Polizeibeamte gerade dabei, einen weiteren Diebstahl der Kasse aufzunehmen, als plötzlich das blaue Auto auftauchte. Daraufhin kontrollierten die Polizisten den Mann und nahmen ihn fest. Der 19-Jährige hat inzwischen einige der Taten zugegeben. Er sitzt seit Mittwoch in Untersuchungshaft. Ob der Mann bei den Diebstählen Komplizen hatte und wenn ja, wer diese sind, sei laut Polizei noch nicht klar. Der Schaden und das gestohlene Bargeld belaufen sich indes auf einen dreistelligen Betrag.