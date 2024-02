Diebstahlserie in Stuttgart: Die Rolltreppe wird zum Tatort

1 Auf Rolltreppen sind Menschen oft abgelenkt oder im Gedränge unterwegs – eine Gelegenheit für Kriminelle. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Langfinger haben eine neue Methode entwickelt, mit der sie ihre Opfer finden. Sie nutzen Rolltreppen für Taschendiebstähle. Die Fälle in Stuttgart häufen sich derzeit. Die Polizei rät zu Vorsichtsmaßnahmen.











Es ist ein kleiner Überraschungsmoment, der ausreicht, um den Überblick zu verlieren. Doch am Donnerstagmorgen gegen 7.45 Uhr ist eine Frau in Degerloch bereits hellwach. Als sie am Albplatz die Rolltreppe benutzt, hält die abrupt an. Jemand hat den Notknopf gedrückt. In dem kurzen Durcheinander, das auf der Rolltreppe entsteht, greift jemand nach der Tasche der Frau. Doch die 44-Jährige bemerkt das, dreht sich um, stellt einen Mann zur Rede. Der hebt die Hände – und verschwindet schleunigst.