Sie sollen Einbrüche fast wie am Fließband begangen haben: Drei Männer müssen sich für eine Diebstahlserie auch in Hochdorf, Plochingen und Notzigen verantworten.
Leises Rascheln. Verhaltene Tritte. Unterdrücktes Knarren. Geräusche mitten in der Nacht. Um 3 Uhr aus dem Schlaf geschreckt. Es ist ein böses Erwachsen. Ein Einbrecher schleicht am Bett vorbei. Ein anderer durchwühlt die Schlafzimmerkommode. Eine Horrorvorstellung. Für eine Frau aus Notzingen wurde sie Mitte März letzten Jahres wahr. Das Trio, das diesen und 20 weitere Einbrüche vor allem im Landkreis Esslingen begangen haben soll, muss sich vor dem Landgericht Stuttgart verantworten.