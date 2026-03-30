Sie sollen Einbrüche fast wie am Fließband begangen haben: Drei Männer müssen sich für eine Diebstahlserie auch in Hochdorf, Plochingen und Notzigen verantworten.

Leises Rascheln. Verhaltene Tritte. Unterdrücktes Knarren. Geräusche mitten in der Nacht. Um 3 Uhr aus dem Schlaf geschreckt. Es ist ein böses Erwachsen. Ein Einbrecher schleicht am Bett vorbei. Ein anderer durchwühlt die Schlafzimmerkommode. Eine Horrorvorstellung. Für eine Frau aus Notzingen wurde sie Mitte März letzten Jahres wahr. Das Trio, das diesen und 20 weitere Einbrüche vor allem im Landkreis Esslingen begangen haben soll, muss sich vor dem Landgericht Stuttgart verantworten.

Die Masche war wohl fast immer die gleiche. Die Drei sollen sich laut Anklageschrift zuerst von der Abwesenheit der Bewohner überzeugt haben. Dann hätten die Männer die Objekte ausgespäht und Urlaubsreisen der Hausbesitzer für ihre Diebeszüge ausgenutzt. Oder sie sollen an Haustüren geklingelt haben.

Öffnete niemand, seien Fenster oder Türen aufgehebelt und im Gebäudeinneren nach Diebesgut gesucht worden. Gegenstände und Bargeld im Wert von gut 170 000 Euro sollen die drei Angeklagten laut Landgericht Stuttgart auf diese Weise insgesamt gestohlen haben.

Das mit der erwünschten Abwesenheit der Bewohner klappte aber nicht immer. Zwei Mal wurden die Einbrecher überrascht. Bei einem Einbruch Ende Februar 2025 in Hochdorf soll das Trio laut Anklageschrift das Fenster zu einem Kinderzimmer aufgehebelt haben. Unvermutet kehrte aber die neunjährige Tochter der Geschädigten gegen 12 Uhr nach Hause zurück.

Die Angeklagten sollen sich durch das eben gewaltsam geöffnete Kinderzimmerfenster wieder aus dem Staub gemacht haben. Auch bei dem Einbruch in Notzingen war die Geschädigte zu Hause und wurde von den Einbrechern aus dem Schlaf gerissen. Auch hier seien die Täter geflüchtet.

Insgesamt 21 Einbrüche werden den drei Angeklagten zur Last gelegt. Sie sollen Diebesgut im Wert von etwa 170 000 Euro erbeutet haben. Foto: dpa

Die drei Angeklagten sollen Einbrüche fast wie am Fließband verübt haben. Spätestens im Januar letzten Jahres, so führte der Staatsanwalt aus, sollen die Männer im Alter von 40, 36 und 35 Jahren einen folgenschweren Plan gefasst haben. Sie hätten sich zusammengeschlosen, um in wechselnder Besetzung vor allem in Einfamilienhäuser einzubrechen und Wertgegenstände zu entwenden.

Sechs Mal sollen die Einbrecher in Hochdorf zugeschlagen haben

Bevorzugtes Einsatzgebiet sei dabei Baden-Württemberg und vor allem der Landkreis Esslingen gewesen. Sechs Einbrüche in Hochdorf, vier in Plochingen und zwei in Notzingen, aber auch Taten in Schlierbach oder Ebersbach im Nachbarkreis Göppingen und im oberschwäbischen Bad Waldsee sollen auf das Konto des Trios gehen. Angeklagt sind sie auch wegen schwerem Wohnungseinbruchsdiebstahl und schwerem Bandendiebstahl.

Den Tatverdächtigen auf die Spur zu kommen, das war mühevolle Kleinstarbeit. Der Bericht über den Ablauf der Ermittlungen war spannender als jede „Tatort“-Folge. Ein Polizeibeamter berichtete im Zeugenstand von Handyortungen, Fahrzeugfahndungen, Kommissar Zufall und Funkzellenüberwachungen. Das Tatmuster, das ähnliche Vorgehen bei den meisten Einbrüchen, habe zur Zusammenarbeit von Polizeibehörden in Kommunen und Landkreisen geführt.

Seine Kollegen seien zeitweise von Haus zu Haus gegangen, um Nachbarn zu befragen. Hinweisen aus der Bevölkerung sei nachgegangen worden. Einem Passanten war etwa ein verdächtiges Fahrzeug auf einem Parkplatz in unmittelbarer Nähe eines Tatorts aufgefallen. Mit einer Erlaubnis der Staatsanwaltschaft wurden auf dem Areal Kameras aufgehängt, die auch tatsächlich Aufnahmen eines der mutmaßlichen Tatfahrzeuge lieferten.

Krimi im Landgerichts Stuttgart

Aufzeichnungen von Videokameraus aus den von den Einbrüchen betroffenen Häusern seien ausgewertet worden, sagte der Zeuge weiter. So habe man teilweise verschwommene Bilder von den mutmaßlichen Einbrechern gehabt. Ein Kollege habe bei einem privaten Einkauf in einem Supermarkt in Ebersbach im Kreis Göppingen zufällig einen der Tatverdächtigen erkannt. Er sei mit einer bislang unbekannten Frau unterwegs gewesen. Die Frau habe als teilweise im Kreis Esslingen wohnhaft identifiziert werden können. Alle Bemühungen hätten schließlich dazu geführt, die Namen der Angeklagten ermitteln zu können.

Immer wieder seien er und seine Kollegen aber in ihren Ermittlungen zurückgeworfen worden, weil sich die mutmaßlichen Täter in ihr Heimatland Georgien abgesetzt hatten. In regelmäßigen Stichproben habe er darum die Posts eines der Angeklagten in den sozialen Medien verfolgt. Dabei sei ihm eine Aufnahme aufgefallen, die den Mann vor einer deutschen Bierwerbung zeigte. Darunter habe er geschrieben: „Zurück in Deutschland.“ Bei einer Verkehrskontrolle seien zwei der Angeklagten aufgefallen, weil sie den Beamten gefälschte Führerscheine vorlegten. Schließlich sei das Trio verhaftet worden. Alle Drei befinden sich seither in Untersuchungshaft.

Vor allem durch das Aufhebeln von Türen und Fenstern sollen sich die Einbrecher unter anderem Zugang zu Einfamilienhäusern verschafft haben. Foto: picture alliance/dpa

Am ersten Verhandlungstag machten die Angeklagten keine Angaben zur Person oder zur Sache. Sie stellten über ihre Verteidiger aber spätere Aussagen in Aussicht. Nach Angaben des Vorsitzenden Richters habe es ein Verständigungsgespräch zwischen den Vertretern des Schöffengerichts, der Staatsanwaltschaft und der Verteidiger gegeben. Im Fall umfassender Geständnisse der drei Männer würden Haftstrafen zwischen zwei Jahren und drei Monaten bis hin zu vier Jahren und neun Monaten verhängt. Staatsanwaltschaft und Verteidiger wollen das Angebot bis zum nächsten Verhandlungstag prüfen.