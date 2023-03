1 Beim Eintreffen der Feuerwehr war das Fahrzeug bereits vollständig ausgebrannt (Symbolbild). Foto: dpa/Stephan Jansen

Wenige Stunden nachdem ein Unbekannter ein Auto in Stuttgart-Zuffenhausen stiehlt, brennt ein Auto in Stuttgart-Stammheim aus. Handelt es sich um ein und dasselbe Auto? Die Kriminalpolizei ermittelt.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Nachdem am Freitag zunächst ein Fahrzeug in der Salzwiesenstraße (Stuttgart-Zuffenhausen) gestohlen und in der Nacht zum Samstag im Bereich des Emerholzwegs (Stuttgart-Stammheim) abgebrannt ist, hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen.

Wie die Polizei Stuttgart berichtet, meldete ein Zeuge gegen 2 Uhr ein in Vollbrand stehendes Fahrzeug auf einem Feldweg im Bereich des Emerholzwegs. Die alarmierte Feuerwehr löschte die Flammen an dem Fahrzeug, das zwischenzeitlich vollständig ausgebrannt war. Ersten Ermittlungen zufolge könnte es sich um das Fahrzeug handeln, das am Freitag zwischen 10 Uhr und 23 Uhr in der Salzwiesenstraße gestohlen worden war.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0711/8990-5778 bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei zu melden.