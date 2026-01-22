Scarlett Johansson, Cate Blanchett und über 700 weitere Kreative starten eine Kampagne gegen Tech-Unternehmen. Ihr Vorwurf: Die KI-Branche stehle systematisch urheberrechtlich geschützte Werke.
In Hollywood formiert sich offizieller Widerstand gegen die Tech-Branche. Unter dem Motto "Stealing Isn't Innovation" ("Diebstahl ist keine Innovation") haben sich mehr als 700 Kreative zusammengeschlossen, um gegen das ungenehmigte Training von KI-Systemen mit urheberrechtlich geschützten Werken zu protestieren. Zu den prominentesten Unterstützern zählen Scarlett Johansson (41), Cate Blanchett (56) und Joseph Gordon-Levitt (44), wie die Human Artistry Campaign bekannt gab.