Diebstahl in Welzheim

1 Der Einbrecher durchsucht das Haus nach Wertgegenständen (Symbolfoto). Foto: dpa/Silas Stein

Eine 61-Jährige und ihre Tochter schlafen, als ein Einbrecher ihr Haus in Welzheim betritt. Der Dieb findet Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro – dann wacht die Tochter auf.











Was für viele Menschen ein Albtraum ist, wurde für eine Mutter und ihre Tochter in Welzheim (Rems-Murr-Kreis) in der Nacht zu Donnerstag zur Realität: Während die beiden im Bett schliefen, kam ein Einbrecher ins Haus.