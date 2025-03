Diebstahl in Warmbronn: Kettensäge von Transporter gestohlen

1 Die Polizei nimmt Hinweise zum mutmaßlichen Täter entgegen. Foto: /Picture-Factory

Ein unbekannter Fahrradfahrer soll in Warmbronn eine Kettensäge von einem Transporter gestohlen haben. Die Polizei sucht Zeugen.











Link kopiert



Ein unbekannter Täter hat am Montagmorgen in Warmbronn eine Kettensäge von der Ladefläche eines städtischen Transporters gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, war das Fahrzeug zwischen 9 und 9.30 Uhr im Bereich eines Spielplatzes am Warmbronner See abgestellt. Der Dieb, mutmaßlich ein Fahrradfahrer, soll die Kettensäge im Wert von rund 1000 Euro in seinem Anhänger verstaut haben, bevor er in unbekannte Richtung davonfuhr. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 71 52/60 50 oder per E-Mail an leonberg.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Leonberg in Verbindung zu setzen.