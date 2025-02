1 Unbekannte haben Geldkassetten gestohlen, die Polizei sucht Zeugen. Foto: dpa/Daniel Vogl

Gleich dreimal haben Unbekannte in den vergangenen Tagen in Waiblingen und Oppenweiler Geldkassetten aufgebrochen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.











Unbekannte Täter haben nach Angaben der Polizei in der Nacht von Freitag auf Samstag gewaltsam eine Geldkassette an einem Hofladen in der Straße „Alter Neustädter Weg“ in Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) aufgebrochen und daraus Bargeld in Höhe von etwa 100 Euro gestohlen.