Diebstahl in Stuttgarter S-Bahn: Trickdieb schlägt an Kinderwagen zu

1 Regelmäßig warnt die Bundespolizei vor Taschendieben in S-Bahnen und an vollen Bahnsteigen (Symbolbild). Foto: dpa//Armin Weigel

In einer S-Bahn lenkt ein Unbekannter eine 28 Jahre alte Mutter ab, indem er mit ihrem Kind spielt. Als die Gelegenheit günstig ist, schlägt er zu und stiehlt ihren Geldbeutel aus ihrer Handtasche.











Ein Trickdieb hat am Dienstagabend in einer S-Bahn zwischen dem Stuttgarter Hauptbahnhof und Feuerbach offenbar den Geldbeutel einer 28 Jahre alten Reisenden gestohlen. Die Masche: Während der Unbekannte mit dem Kleinkind der Frau spielte, griff er unauffällig in ihre am Kinderwagen hängende Handtasche und schnappte sich ihren Geldbeutel.