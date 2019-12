Elektronikhandel in Echterdingen Euronics-Filiale wird dieses Jahr nicht überstehen

Ob kleine oder große Läden – die Konkurrenz mit Internethändlern wächst. Der Elektrofachmarkt Euronics in Echterdingen wird am Samstag zum letzten Mal öffnen. Ein Einblick in die Branche auf den Fildern.