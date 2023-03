Diebstahl in Stuttgart-Zuffenhausen

In Stuttgart-Zuffenhausen stehlen Unbekannte in der Nacht zum Montag einen an der Straße abgestellten Motorroller. Die Polizei sucht nach Zeugen.









Unbekannte haben in der Nacht zum Montag einen Motorroller gestohlen, der in der Sontheimer Straße in Stuttgart-Zuffenhausen geparkt war. Wie die Polizei berichtet, stahlen die Diebe den roten Roller der Marke Piaggio Hexagon mit dem amtlichen Kennzeichen S-F 578 zwischen 21 Uhr und 10 Uhr.

Er war mit einer Plane abgedeckt und mit dem Lenkradschloss gesichert. Der Roller hat einen Wert von rund 800 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0711/8990-3700 bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 7 zu melden.