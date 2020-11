1 Aus zehn Wohnmobilen wurden die Injektoren ausgebaut. Foto: dpa/Tom Weller (Symbolbild)

In der Vergangenheit gab es Diebesserien diverser Autoteile: Mal waren es Navigationsgeräte, mal Lenkräder, zuletzt Katalysatoren. Nun haben es Diebe auf ein neues Teil abgesehen.

Stuttgart - Offenbar sind aktuell Diebe im Land unterwegs, die es auf spezielle Fahrzeugteile abgesehen haben: Zwischen 23.45 Uhr am Freitag und 14.30 Uhr am Dienstag bauten Täter aus zehn Wohnmobilen, die auf einem eingezäunten Werksgelände an der Turbinenstraße standen, insgesamt 40 Einspritzdüsen aus. Diese haben laut der Polizei einen Wert von rund 30 000 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, sich mit Hinweisen an das Revier Kärntner Straße unter 07 11/89 90 38 00 zu wenden.

Im Raum Karlsruhe kam es zu ähnlichen Taten

Ende Oktober war eine Reihe von Fällen im Badischen bekannt geworden, wo die Täter ähnlich gezielt auf Einspritzdüsen aus waren. Bei drei Beutezügen in Oberderdingen (Kreis Karlsruhe) wurden aus 75 Nutzfahrzeugen ebenfalls die Injektoren der Dieselmotoren ausgebaut. Die Polizei meldete, dass die Diebe dabei mit Fachkenntnis ans Werk gingen. Der bislang spektakulärste Fall ereignete sich im Dezember 2019 bei Kaiserslautern. Dort stiegen Diebe auf ein Opel-Werksgelände ein und entwendeten 6000 Düsen im Wert von 500 000 Euro.