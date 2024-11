Diebstahl in Stuttgart-Weilimdorf: Auto aufgebrochen - Zeugen gesucht

1 Die Diebe schlugen die Scheibe ein. (Symbolbild) Foto: Animaflora PicsStock - stock.ado

In Stuttgart-Weilimdorf haben bislang unbekannte Täter in der Nacht zum Freitag die Scheibe eines Opel Adams eingeschlagen und Gegenstände aus dem Inneren des Autos entwendet. Die Polizei sucht Zeugen.











Unbekannte haben in der Nacht zum Freitag an der Engelbergstraße in Stuttgart-Weilimdorf einen Opel Adam aufgebrochen. Wie die Polizei mitteilt, stellte die 24 Jahre alte Besitzerin des Opels ihr Auto gegen 19.45 Uhr auf einem Parkplatz ab. Als sie am nächsten Morgen gegen 6 Uhr zu ihrem Auto kam, bemerkte sie die kaputte Scheibe der Fahrertür und alarmierte die Polizei.

Aus dem Innenraum stahlen die Diebe nach Angaben der Polizei den Rückspiegel sowie eine Goldkette, die daran hing und die Geldbörse mit dem Fahrzeugschein. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0711/8990 3800 beim Polizeirevier 8 Kärntner Straße zu melden.