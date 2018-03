Diebstahl in Stuttgart-Untertürkheim Gestohlener Kran im Harz gesichtet

Von red/aks 21. März 2018 - 16:28 Uhr

Der gestohlene Autokran wurde von einem Zeuge im Harz gesichtet. Foto: Hermann Paule GmbH & Co. KG

Der 48 Tonnen schwere Autokran, der in der Nacht zu Montag vom Betriebsgelände einer Firma in Stuttgart-Untertürkheim gestohlen wurde, ist am Mittwoch im Harz gesehen worden.

Stuttgart - Der Diebstahl des Autokrans mit dem amtlichen Kennzeichen S-HP 517 und der roten Lackierung hat in den vergangenen zwei Tagen für viel Aufmerksamkeit gesorgt. Die Meldung und der damit verbundenen Aufruf verbreitete sich rasant in den sozialen Medien.

Am Mittwoch meldete sich tatsächlich ein Zeuge, der den Hilfeaufruf der betroffenen Firma im Internet gesehen hatte. Der Mann entdeckte den gestohlenen Autokran am Mittwochmorgen in Herzberg im Harz. Die Betroffenen informierten daraufhin die Polizei. Bislang konnte der Kran jedoch noch nicht sichergestellt werden. Die Ermittlungen in dem Fall dauern momentan noch an.

Scheinbar hatten die Täter die gelbe Firmenaufschrift nach dem Diebstahl entfernt, die Rückstände scheinen aber nach wie vor entzifferbar zu sein. Für sachdienliche Hinweise, die zur Ergreifung der Täter führen hat die betroffene Firma eine Belohnung ausgesetzt. Der Wert des Autokrans dürfte sich auf rund 200.000 Euro belaufen.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0711/8990-3500 entgegen.