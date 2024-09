Diebstahl in Stuttgart

1 In der Klett-Passage kommt es immer wieder zu Diebstählen. Foto: LICHTGUT/Max Kovalenko

Ein Unbekannter bedroht am Donnerstagabend in der Klett-Passage einen 33-Jährigen mit einer Rasierklinge und stiehlt dessen Handy. Die Polizei sucht Zeugen.











Ein Unbekannter hat am Donnerstagabend in der Klett-Passage in Stuttgart das Handy eines 33 Jahre alten Mannes gestohlen. Wie die Polizei berichtet, forderte der Unbekannte gegen 20 Uhr den 33-Jährigen zur Herausgabe seines Handys auf. Dabei bedrohte er ihn mit einer Rasierklinge.