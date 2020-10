Diebstahl in Stuttgart

1 Die Unbekannten haben sich solche Passivsammler für ihren Diebeszug ausgesucht. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

In der Stuttgarter Innenstadt haben Unbekannte Messgeräte zur Überwachung der Luftqualität gestohlen. Diese waren teilweise auf einer Höhe von drei Metern installiert.

Stuttgart - Unbekannte haben an einer stark befahrenen Straße in Stuttgart acht Messgeräte abmontiert, die die Belastung mit gesundheitsgefährdenden Stickoxiden erfassen. Die sogenannten Passivsammler seien mitsamt Schutzrohr entwendet worden, teilte die Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW) am Dienstag mit.

Die Unbekannten hätten dafür vermutlich Leitern oder andere Hilfsmittel verwendet: Die Geräte waren an der Straße in der Innenstadt auf einer Höhe von bis zu drei Metern angebracht. Inzwischen seien sie ersetzt worden. Auf die Messergebnisse habe der Diebstahl keinen Einfluss.

Die LUBW, die in Baden-Württemberg für die Überwachung der Luftqualität zuständig ist, misst in Stuttgart auch an zahlreichen anderen verkehrsreichen Straßen.