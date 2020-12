1 Zwei Männer haben Pakete aus Wohngebäuden entwendet. (Symbolbild) Foto: imago images/photothek/Janine Schmitz

Ein aufmerksamer Zeuge sieht, wie zwei Männer Pakete im Hinterhof in der Liststraße bunkern. Die Polizei greift ein und geht davon aus, dass die Gegenstände allesamt aus Wohngebäuden gestohlen wurden.

Stuttgart - Polizisten haben nach einem Zeugenhinweis am Samstagmittag in Stuttgart-Süd zwei Männer festgenommen, die zugestellte Pakete aus Wohngebäuden entwendet haben sollen. Die Polizei teilt mit, dass ein Zeuge die beiden 42 und 45 Jahre alten Männer dabei beobachtete, wie sie in einem Hinterhof an der Liststraße Warenetiketten an Paketen entfernten und die Gegenstände dort offenbar versteckten. Der aufmerksame Mann sprach eine Polizeistreife an, die nach einer Fahndung die beiden Verdächtigen kurze Zeit später festnehmen konnte.

Bei den gebunkerten Waren und den auf der Flucht weggeworfenen Gegenständen handelt es sich um Bücher und Bekleidungsartikel. Der Wert wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Außerdem wurde ein Retourschein gefunden. Damit besteht der Verdacht, dass die beiden Männer die Ware direkt an Ablageorten der Zustelldienste entwendet haben.

Ein Richter ordnete eine Wohnungsdurchsuchung an, auch dort wurde mutmaßliches Diebesgut gefunden. Die beiden Tatverdächtigen sind schon mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten. Gegen sie soll ein Haftbefehl erlassen werden.

+ + Crimemap Stuttgart + + Crimemap – wo die Polizei wie oft ausrückt Hier geht’s zur Crimemap >> Einbruch, Diebstahl, Unfall, Gewalt: Unsere Crimemap zeigt, wo sich diese Vorfälle ballen – täglich aktualisiert und auf Grundlage der Berichte der Polizei Stuttgart.