Diebstahl in Stuttgart-Süd: Porsche Carrera und Targa aus einer Tiefgarage gestohlen

Aus der Tiefgarage in Stuttgart-Süd ist auch ein blauer Targa gestohlen worden.

Autodiebe haben in der Straße Auf dem Haigst fette Beute gemacht: Die entwendeten Sportwagen haben einen Gesamtwert von rund 210 000 Euro. Spuren haben sie offenbar nicht hinterlassen, der Tatzeitraum kann nur sehr grob eingegrenzt werden.











Unbekannte haben zwei Porsche 911 aus einer Tiefgarage, die an der Grenze zwischen Degerloch und Stuttgart-Süd liegt, gestohlen. Der Diebstahl der Sportwagen ist am Sonntag bemerkt worden, der Tatzeitraum lässt sich indes nur sehr ungenau bestimmen. Beide Fahrzeuge wurden zuvor nicht täglich bewegt – der blaue Targa 4S mit dem Kennzeichen „RW-VP 991“ zuletzt am 19. Juni, der schwarze Carrera 4S mit dem Kennzeichen „S-ZI 977“ stand sogar seit dem 25. April ungenutzt in der Garage.