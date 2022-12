Diebstahl in Stuttgart-Ost

Unbekannte suchen in der Nacht zum Freitag eine Kirche im Stuttgarter Osten heim. Sie durchsuchen die Sakristei und brechen einen Holzschrank auf. Als sie auf Leergut stoßen, lassen sie dieses mitgehen. Die Polizei sucht Zeugen.















Bislang unbekannte Diebe haben in der Nacht zum Freitag mehrere Kisten Leergut aus einer Kirche in der Gablenberger Hauptstraße in Stuttgart-Ost gestohlen. Die Polizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen.

Wie die Beamten mitteilen, betraten die Unbekannten im Zeitraum zwischen Donnerstag, 19.30 Uhr, und Freitagmorgen, 8.15 Uhr, die Kirche über eine unverschlossene Tür. Im Inneren durchsuchten sie die Sakristei und versuchten Spinde aufzubrechen, was ihnen allerdings nicht gelang. Außerdem brachen die Diebe einen Holzschrank auf. In der Küche stießen sie auf vier leere Getränkekisten, die sie an sich nahmen und damit flüchteten.

Die Polizei sucht nun unter der Telefonnummer 0711/8990-3500 nach Zeugen.