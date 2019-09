Diebstahl in Stuttgart-Ost

1 Ein Lastwagen wurde in Stuttgart-Ost gestohlen. Die Polizei ermittelt. (Symbolbild) Foto: dpa

Ein 51-Jähriger stellt seinen Lastwagen in Stuttgart-Ost ab. Als er kurze Zeit später zurückkommt, ist das Fahrzeug verschwunden. Die Polizei sucht Zeugen.

Stuttgart-Ost - Bislang Unbekannte haben am Samstag in der Schwarenbergstraße in Stuttgart-Ost einen Lastwagen samt Ladung gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Beamten berichten, hatte der 51-jährige Besitzer den Pritschenlastwagen im Bereich einer dortigen Baustelle abgestellt. Gegen 15 Uhr bemerkte er, dass der weiße Mitsubishi Canter nicht mehr da war. Das Fahrzeug war möglicherweise unverschlossen abgestellt. Der 7,5-Tonner mit dem amtlichen Kennzeichen WN-TT-1298 dürfte nach ersten Schätzungen einen Zeitwert von rund 20.000 Euro haben.

Auf der Ladefläche befanden sich verschiedene Gartenbauwerkzeuge, wie eine Motorsäge, eine Heckenschere, ein Akkuschrauber und eine Bohrmaschine im Wert von mehreren Tausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/8990-3500 bei der Polizei zu melden.

+ + Crimemap Stuttgart + + Crimemap – wo die Polizei wie oft ausrückt Hier geht’s zur Crimemap >> Einbruch, Diebstahl, Unfall, Gewalt: Unsere Crimemap zeigt, wo sich diese Vorfälle ballen – täglich aktualisiert und auf Grundlage der Berichte der Polizei Stuttgart.