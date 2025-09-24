Diebstahl in Stuttgart-Mitte: Unbekannter stiehlt Handtasche von Louis Vuitton – Zeugen gesucht

Ein unbekannter Mann stiehlt am Montag in der Klett-Passage die Luxus-Handtasche einer 38-jährigen Frau. Die Polizei sucht Zeugen.
Ein unbekannter Mann hat am Montag in Stuttgart-Mitte die Luxus-Handtasche einer 38 Jahre alten Frau gestohlen. Wie die Polizei berichtet, meldete sich die 38-Jährige gegen 19.50 Uhr beim Polizeiposten Klett-Passage und teilte den Polizisten mit, dass sie gerade einen Mann in der Klett-Passage wiedererkannt habe, der ihr gegen 17.40 Uhr in der Lautenschlagerstraße die Handtasche geklaut habe.