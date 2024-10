1 Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, sich bei ihnen zu melden (Symbolbild). Foto: dpa/Marijan Murat

In der Nacht zum Montag haben Unbekannte in Stuttgart Koffer aus zwei Autos gestohlen und Wertgegenstände im Gesamtwert von etwa 6000 Euro entwendet. Die Polizei sucht nach Zeugen.











Mehrere Unbekannte haben in der Nacht zum Montag Koffer aus zwei Fahrzeugen gestohlen, durchwühlt und Wertgegenstände im Wert von rund 6000 Euro mitgenommen. Der Vorfall ereignete sich laut der Polizei an der Ecke Olgastraße und Weißenburgstraße in Stuttgart.