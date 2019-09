VfB Stuttgart beim SSV Jahn Regensburg „Das schwächste von unseren Auswärtsspielen“

In einer dramatischen Partie hat der VfB Stuttgart am sechsten Spieltag der zweiten Liga seinen ersten Sieg in der Fremde gefeiert. Wir tragen die Stimmen der VfB-Akteure nach dem 3:2 beim SSV Jahn Regensburg zusammen.