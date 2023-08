1 Hat der Unbekannte den Platten verursacht? Die Polizei geht davon aus. Foto: Dominik Thewes

Der Unbekannte weist ein 47 Jahre alten Mann am Börsenplatz auf einen Platten hin. Als das Opfer sich die Reifenpanne anschaut, schnappt sich der Täter mehrere Tausend Euro Bargeld aus dem Fahrzeug und flüchtet. Die Polizei sucht Zeugen.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Mit einem simplen, aber effektiven Trick hat ein Betrüger am Mittwoch in der Theodor-Heuss-Straße mehrere Tausend Euro Bargeld erbeutet. Große Vorbereitungszeit für seinen Coup benötigte er nicht: Während ein 47 Jahre alter Mann gegen 15.30 Uhr bei einer Bank Geld holen war, machte sich der Unbekannte offenbar im Bereich des Börsenplatzes an dessen geparktem Auto zu schaffen. Laut Polizei soll er einen Nagel in einen Hinterreifen gedrückt haben.