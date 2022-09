1 Die Polizei hofft, das Zeugen das diebische Trio gesehen haben. (Symbolbild) Foto: IMAGO//Gelhot

Ein Mann wird an der Immenhofer Straße Opfer eines Trickdiebstahls. Zwei Frauen überrumpeln ihn mit vermeintlicher Freundlichkeit.















Mit einer Umarmung haben zwei mutmaßliche Trickdiebinnen am Montag an der Immenhofer Straße einen Mann überrumpelt. Dabei erbeuteten sie offenbar eine Armbanduhr im Wert von mehreren Tausend Euro.

Die Frauen sprachen den Mann gegen 15.45 Uhr an. Eine habe Spanisch gesprochen, die andere Spanisch und Englisch. Sie verwickelten den Mann in ein Gespräch und umarmten ihn dann gegen seinen Willen, meldet die Polizei. Er habe die beiden Fremden von sich weg gedrückt. Die Frauen seien dann weggerannt und in ein Auto gestiegen, das herangefahren kam, ein silberfarbener BMW. Der Mann am Steuer sei dann mit ihnen weggefahren. Als die drei geflüchtet waren, merkte der Mann, dass seine teure Armbanduhr weg war. Vermutlich hatten die Frauen sie ihm bei der Umarmung weggenommen.

Der Mann beschrieb eine Frau als etwa 30 bis 35 Jahre alt und 1,70 Meter groß. Sie habe eine etwas kräftigere Statur gehabt und schwarze Haare. Außerdem sei ihm ihre sehr unreine Gesichtshaut aufgefallen. Diese Frau habe Spanisch gesprochen. Die Frau, die zusätzlich auch noch Englisch sprach, war laut dem Zeugen auch etwa 30 bis 35 Jahre alt und 1,70 Meter groß. Sie hatte hellbraune Haare, die sie zu einem Zopf zusammengebunden trug. Der Mann am Steuer des BMW soll kurze schwarze Haare und einen Vollbart haben. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 0711/89905778 entgegen.