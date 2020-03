Diebstahl in Stuttgart-Mitte

1 Aus einem Porsche Cayenne wurden Luxusgegenstände gestohlen. (Symbolbild) Foto: imago/ZUMA Press/imago stock&people

Unbekannte stehlen am Mittwoch mehrere Luxusgegenstände aus einem Porsche Cayenne in Stuttgart-Mitte. Die Polizei sucht Zeugen zu dem Vorfall.

Stuttgart-Mitte - Bislang unbekannte Täter haben am Mittwoch mehrere Luxusgegenstände im Wert von rund 10.000 Euro aus dem Porsche Cayenne einer 57-Jährigen gestohlen, der in der Büchsenstraße in Stuttgart-Mitte geparkt war. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Beamten mitteilen, gelang es den Tätern im Zeitraum zwischen 13 und 15 Uhr, auf bislang unbekannte Weise, den Porsche Cayenne zu öffnen. Aus dem Innenraum stahlen sie mehrere Taschen und ein Ringbuch der Marks Louis Vuitton, eine hochwertige Sonnenbrille von Cartier, einen Kugelschreiber der Marke Mont Blanc sowie weitere wertvolle Kleidungsstücke.

Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0711/8990-3100 zu melden.

