Ladendetektive erwischen einen 19-Jährigen beim Diebstahl in einem Kleidungsgeschäft. Der mutmaßliche Täter ergreift die Flucht, springt über eine Treppenbrüstung und verletzt sich.

Stuttgart - Ein mutmaßlicher Ladendieb in der Königstraße in Stuttgart-Mitte hat sich am Samstag bei seinem Fluchtversuch verletzt. Nach Informationen der Polizei steht der 19-Jährige im Verdacht, gegen 17.45 Uhr in einem Geschäft Kleidung geklaut zu haben. Ladendetektive entdeckten, wie der Tatverdächtige mit drei Kleidungsstücken im Wert von circa 180 Euro in eine Umkleidekabine ging und ohne diese wieder herauskam.

Als die aufmerksamen Detektive den Mann ansprachen, ergriff der 19-Jährige die Flucht, aber ein Kunde stellte sich ihm in den Weg. Daraufhin sprang der Verdächtige über die Treppenbrüstung etwa vier Meter tief in das Untergeschoss und verletzte sich. Rettungskräfte brachten den jungen Mann in ein Krankenhaus.

