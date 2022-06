Diebstahl in Stuttgart-Mitte

1 Die Polizei sucht Zeugen. (Symbolbild) Foto: dpa/Patrick Seeger

Mitarbeiter einer Firma sind am Dienstagabend damit beschäftigt, in der Königstraße mehrere Fahrzeuge zu beladen. Diese Situation nutzen offenbar Unbekannte aus und fahren mit einem der Fahrzeuge davon.















Bislang unbekannte Täter haben am Dienstagabend in der Königstraße in Stuttgart-Mitte einen Mercedes Citan gestohlen, während Mitarbeiter einer Firma das Fahrzeug beluden. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Beamten berichten, waren die Mitarbeiter gegen 23 Uhr dabei, mehrere vor den Königsbau-Passagen abgestellte Fahrzeuge zu beladen. Diesen Umstand nutzten die Unbekannten offenbar aus und stahlen den Mercedes, in dem der Schlüssel steckte. Wenige Minuten später sahen die Mitarbeiter, wie die Unbekannten mit dem gestohlenen Fahrzeug in Richtung Rotebühlplatz davonfuhren. Sie alarmierten die Polizei, die trotz einer Fahndung das Fahrzeug nicht mehr finden konnte.

Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen schwarzen Mercedes, Modell Citan, mit dem Kennzeichen S-MG 1036. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0711/8990-3100 bei der Polizei zu melden.