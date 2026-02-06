Diebstahl in Stuttgart-Mitte: 42-Jähriger nach Ladendiebstahl festgenommen – Komplizin flüchtig

Nach einem mutmaßlichen Diebstahl in einem Drogeriemarkt an der Königstraße hat die Polizei einen 42-Jährigen festgenommen. Die Ermittler suchen nun nach einer Komplizin.
Nach einem mutmaßlichen Ladendiebstahl im Wert von rund 1.500 Euro in einem Drogeriegeschäft an der Königstraße in Stuttgart-Mitte hat die Polizei am Montag einen 42-jährigen Mann festgenommen. Wie die Polizei mitteilt, soll der Verdächtige gemeinsam mit einer Frau mehrere Videospiele entwendet und sich anschließend gegen das Festhalten gewehrt haben.