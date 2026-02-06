Diebstahl in Stuttgart-Mitte: 42-Jähriger nach Ladendiebstahl festgenommen – Komplizin flüchtig

Nach einem mutmaßlichen Diebstahl in einem Drogeriemarkt an der Königstraße hat die Polizei einen 42-Jährigen festgenommen. Die Ermittler suchen nun nach einer Komplizin.

Nach einem mutmaßlichen Ladendiebstahl im Wert von rund 1.500 Euro in einem Drogeriegeschäft an der Königstraße in Stuttgart-Mitte hat die Polizei am Montag einen 42-jährigen Mann festgenommen. Wie die Polizei mitteilt, soll der Verdächtige gemeinsam mit einer Frau mehrere Videospiele entwendet und sich anschließend gegen das Festhalten gewehrt haben.

Nach Angaben der Beamten betraten der Mann und seine Begleiterin gegen 14.40 Uhr den Verkaufsraum. Dort sollen sie mehrere Nintendo-Switch-Spiele aus dem Regal genommen und in eine Tasche gesteckt haben. Anschließend wollten sie offenbar das Geschäft ohne zu bezahlen verlassen.

Mutmaßlicher Ladendieb will Nintendo-Switch-Spiele klauen

Als ein 20-jähriger Mitarbeiter die beiden ansprach, sollen sie sich gegen das Festhalten gewehrt haben. Während die Frau in unbekannte Richtung flüchtete, gelang es dem Mitarbeiter, den Mann festzuhalten, bis die alarmierten Einsatzkräfte eintrafen.

Die flüchtige Komplizin wird wie folgt beschrieben: etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß und rund 35 Jahre alt. Sie trug eine schwarze Winterjacke, eine schwarze Mütze sowie eine schwarze Bauchtasche mit roten Streifen.

Wie die Polizei weiter mitteilte, wurde der 42-Jährige am Dienstag aufgrund eines bestehenden Haftbefehls in eine Justizvollzugsanstalt eingewiesen.