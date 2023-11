1 Unbekannte haben in Stuttgart einer Frau das Handy geraubt. Foto: imago/photothek/Thomas Trutschel/photothek.net

In einer Postfiliale spricht ein etwa fünfjähriger Junge eine Frau an. Kurz danach vermisst sie ihr Handy. Die Polizei sucht die unbekannten Täter.











Am Montagmittag haben Unbekannte laut Polizei offenbar eine 29 Jahre alte Frau in einer Postfiliale am Königsbau in Stuttgart bestohlen. Während des Diebstahls wurde sie demnach von einem etwa fünfjährigen Jungen abgelenkt.