Unbekannt zapfen rund 300 Liter Kraftstoff aus einem geparkten Lkw ab und flüchten. Der Fahrer alarmiert am Tag darauf die Polizei, die nun Zeugen sucht.















Unbekannte haben rund 300 Liter Diesel aus einem Lastwagen abgezapft, der in Stuttgart-Hedelfingen geparkt war.

Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich die Tat in der Nacht zum Freitag an der Straße Am Westkai. Der 24-jährige Fahrer des LKWs der Marke Scania habe gegen 5.30 Uhr den Diebstahl bemerkt, da der Tank nicht mehr den gleichen Füllstand gehabt haben soll wie am Tag zuvor gegen 16.30 Uhr, als er den Wagen dort abstellte.

Die Beamten ermitteln und bitten Zeugen, die Angaben zur Tat machen können, sich unter der Telefonnummer 0711/ 899 03 500 beim Polizeirevier 5 Ostendstraße in Stuttgart-Ost zu melden.