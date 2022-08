Handy und Co.: Polizei sucht Besitzer von gestohlenen Gegenständen

Diebstahl in Stuttgart

1 Die Polizei hat am Dienstagmorgen in Stuttgart zwei Männer vorläufig festgenommen. Foto: dpa/Oliver Berg

In Stuttgart treiben am Dienstag zwei Diebe ihr Unwesen. Aus Fahrzeugen stehlen sie mehrere Gegenstände. Die Polizei kann die Männer dank eines Zeugen festnehmen.















Die Polizei hat am Dienstagmorgen in Stuttgart zwei Männer im Alter von 25 und 26 Jahren vorläufig festgenommen, die Gegenstände gestohlen und ein Zeugen mit Steinen beworfen haben sollen. Der 36-jährige Zeuge beobachtet laut Pressemitteilung gegen 7 Uhr wie die beiden Männer an der Schickstraße und der Stitzenburgstraße versuchten, mehrere geparkte Autos zu öffnen.

Nachdem sie den 36-Jährigen bemerkt hatten, flüchten sie über die Wächterstraße und die Wächterstaffel in die Zimmermannstraße und weiter über die Olgastraße in die Jakobstraße. Dort sollen sie dann den Zeugen, der den beiden auf Schritt und Tritt folgte, mit Steinen beworfen haben – verfehlten ihn jedoch. Während er den Tatverdächtigen hinterherlief, informierte der 36-Jährige die Polizei, die die Männer kurz darauf an der Ecke Jakob-/Katharinenstraße vorläufig festnehmen konnte.

Polizei sucht Zeugen und Geschädigte

Bei den Männern fanden die Beamten mutmaßlich gestohlene Gegenstände, darunter eine Warnweste, einen Verbandskasten sowie ein Reifenpannenset jeweils der Marke Mercedes Benz, ein Fernglas der Marke Leitz, ein schwarzes Iphone, einen Schlüsselbund, ein Paar braune Lederhandschuhe, zwei Garagentoröffner, mehrere Zigarettenpackungen der Marke Gauloises sowie ein schwarzes Smartphone der Marke Huawei. Zeugen und insbesondere die Besitzer der beschlagnahmten Gegenstände, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden (0711/89905778). Die beiden Tatverdächtigen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.