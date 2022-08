1 Die Navidiebe richten meist einen großen Sachschaden im Auto an. Foto: dpa/Andrea Löbbecke (Symbolbild)

Nach längerer Pause schlagen wieder Navidiebe zu und bauen das Gerät aus einem Van aus. Doch sie nehmen noch viel mehr von der Innenausstattung mit.















Kommen die Navidiebe zurück? Nach längerer Pause ist in der Nacht zum Montag wieder einmal ein Navigationsgerät aus einem Mercedes V 220d ausgebaut worden. Doch nicht nur das: Die Täter nahmen noch deutlich mehr von der Innenausstattung des Vans mit. Aufgrund des hohen Aufwandes, den sie dabei betrieben, stuft die Polizei die Täter als ziemlich dreist ein: Offenbar hatten sie keine Angst, bei der aufwendigen Aktion mit Werkzeug, die einige Zeit gedauert haben dürfte, entdeckt zu werden.

Die Diebe schlugen zwischen 22 Uhr am Sonntagabend und 8 Uhr am Montag an der Zazenhäuser Straße in Zuffenhausen zu. Sie schlugen laut der Polizei zunächst eine Seitenscheibe ein, um den Wagen aufzubrechen. Dann bauten sie das Navigationsgerät sowie sieben schwarze Ledersitze aus dem dort geparkten Fahrzeuge aus.

Bislang gebe es keine Hinweise, dass sie bei ihrem Tun beobachtet wurden, meldet die Polizei. Am Mercedes seien auch Kratzer und eine Delle gefunden worden, die wohl bei der Tat entstanden sein müssen. Es ist davon auszugehen, dass die Täter für den Transport der Beute ein größeres Fahrzeug brauchten. Wer etwas Verdächtiges wahrgenommen hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 07 11/89 90 37 00 zu melden.