1 Dem Unbekannten flüchtete mit drei gestohlenen Parfums Richtung Bahnhof. (Symbolbild) Foto: dpa/Daniel Karmann

Auf Parfum hatte es ein bislang noch unbekannter Dieb am Dienstag in Stuttgart-Bad Cannstatt abgesehen. Die Polizei sucht Zeugen.











Ein bislang unbekannter Mann soll am Dienstagmittag in einer Drogerie an der Wildunger Straße in Stuttgart-Bad Cannstatt Parfums gestohlen und dann mit einem Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes gerangelt haben. Die Polizei sucht Zeugen.