Diebstahl in Stuttgart Bad-Cannstatt

Am Donnerstag oder Freitag hat ein unbekannter Täter in Bad Cannstatt einen mit einem Schloss gesicherten E-Scooter gestohlen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.











Unbekannte Diebe haben am Donnerstag oder Freitag an der Kegelenstraße in Stuttgart-Bad Cannstatt einen Elektroscooter der Marke Ninebot im Wert von über 800 Euro gestohlen.

Wie die Polizei berichtet, stellte der 31 Jahre alte Besitzer des Scooters diesen am Donnerstag gegen 14.45 Uhr gegenüber der Hausnummer 12 in der Kegelenstraße ab und sicherte ihn mit einem Schloss. In der Nacht zum Freitag bemerkte er gegen 0.30 Uhr, dass der schwarze E-Scooter mit dem amtlichen Kennzeichen 211 HUZ nicht mehr dastand. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0711/8990 3600 beim Polizeirevier 6 Martin-Luther-Straße zu melden.