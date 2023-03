Diebstahl in Stuttgart

Ein Mann soll am Samstag in Stuttgart-Zuffenhausen mit einem Komplizen ein Auto durchwühlt haben. Ein Zeuge beobachtete die Situation und griff beherzt ein.









Die Polizei hat am Samstag einen 33-Jährigen festgenommen, der mit einem Komplizen Versicherungsdokumente aus einem geparkten Auto an der Marbacher Straße in Stuttgart-Zuffenhausen gestohlen haben soll. Laut einer Pressemitteilung der Polizei beobachte ein Zeuge die beiden Männer gegen 15.40 Uhr dabei, wie sie den mutmaßlich unverschlossenen BMW öffneten und durchsuchten.

Daraufhin sprach der Zeuge die Männer an. Während dem mutmaßlichen Komplizen die Flucht in Richtung Kelterplatz gelang, konnte der Zeuge den 33-Jährigen festhalten. Polizeibeamte nahmen den Tatverdächtigen in der Folge vorläufig fest.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0711/89903700 zu melden.