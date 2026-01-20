Diebstahl in Steinheim: „Freundschaftsbank“ vor Grundschule gestohlen
Die Sitzgelegenheiten sollen den Kindern helfen, Anschluss zu finden (Symbolbild). Foto: Imago/Arnulf Hettrich

In Steinheim wurde eine sogenannte „Freundschaftsbank“, die vor der Grundschule stand, gestohlen. Die Polizei ermittelt und sucht nach Hinweisen.

Die Schulzeit ist nicht für alle Kinder eine schöne Zeit. So mancher kämpft damit, Anschluss zu finden, und fühlt sich einsam. In solchen Fällen sollen sogenannte „Freundschaftsbänke“ eine kleine Hilfestellung geben. Diese oft speziell gestalteten Sitzgelegenheiten können genutzt werden, wenn jemand Gesellschaft oder einen Spielpartner sucht – ähnlich den „Schwätzbänkle“. Wie die Polizei mitteilt, ist übers Wochenende in Steinheim nun just eine solche „Freundschaftsbank“ gestohlen worden.

 

Bank war mit Schrauben im Boden fixiert

Diese hatte in der Schulstraße vor der Blankenstein-Grundschule gestanden, von wo sie zwischen Freitag, 16 Uhr, und Montagmorgen, 8.30 Uhr, verschwand. Das dürfte gar kein so leichtes Unterfangen gewesen sein: Die „Freundschaftsbank“ war nämlich mit mehreren Schrauben im Boden fixiert. Ihr Wert beläuft sich auf rund 1500 Euro. Der Polizeiposten Steinheim an der Murr hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt unter 0 71 44 / 82 30 60 oder marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de Hinweise entgegen.

 