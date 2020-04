Diebstahl in Sachsenheim-Großsachsenheim

1 Die Polizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. (Symbolbild) Foto: picture alliance/dpa/Friso Gentsch

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Diebstahl, der sich in Großsachsenheim ereignet hat. Ein Unbekannter entwendete ein hochwertiges Mountainbike aus einer Tiefgarage.

Sachsenheim-Großsachsenheim - Ein bislang unbekannter Täter hat in den vergangenen Tagen ein besonderes, hochwertiges Mountainbike, bei dem es sich um ein Unikat handelt, in Sachsenheim-Großsachsenheim (Kreis Ludwigsburg) gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Beamten berichten, hatte der Besitzer das Bike eigenhändig modifiziert, bei dem Unikat handelt es sich um ein Fahrrad der Marke YT Industries im Wert von rund 4000 Euro. Das Fahrrad befand sich auf einem verschlossenen Fahrradanhänger an einem Auto, dass in einer Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in der Bahnhofstraße geparkt war.

Die Täter schlugen im Zeitraum zwischen Sonntag, 19.30 Uhr, und Montag, 6.40 Uhr, zu. Bei dem Diebstahl wurde der Fahrradträger beschädigt. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt. Die Polizei bittet unter der Telefonnummer 07147/27406-0 um Zeugenhinweise.