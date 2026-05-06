Diebstahl in Ostfildern: Mann klaut dreimal am selben Abend im selben Supermarkt – Festnahme

Ein 30-Jähriger soll innerhalb kurzer Zeit dreimal in einem Supermarkt in Ostfildern (Kreis Esslingen) versucht haben zu stehlen. Der Mann sitzt in Untersuchungshaft.

Ein polizeibekannter 30-Jähriger hat am Samstagabend in einem Supermarkt in der Liststraße in Ostfildern (Kreis Esslingen) mehrfach Waren im Wert von insgesamt mehr als 1000 Euro gestohlen. Gegen 20 Uhr nahm der Mann zunächst Gegenstände im Wert von knapp 70 Euro aus der Auslage und verließ das Geschäft, ohne zu bezahlen. Ein Ladendetektiv sprach ihn an, woraufhin sich der Verdächtige mit einem Dokument auswies, das auf eine andere Person ausgestellt war, wie die Staatsanwaltschaft Stuttgart und das Polizeipräsidium Reutlingen mitteilen.

Rund eine halbe Stunde später betrat der 30-Jährige trotz eines zuvor ausgesprochenen Hausverbots erneut den Supermarkt und griff sich Waren aus der Auslage. Nachdem der Ladendetektiv ihn aufforderte, die Gegenstände zurückzulegen, stellte er sie wieder zurück und ging.

Verdächtiger wollte Waren im Wert von 900 Euro stehlen

Kurz nach 21 Uhr kehrte der Mann ein drittes Mal in die Filiale zurück. Diesmal legte er Waren im Wert von mehr als 900 Euro in einen Einkaufswagen und wollte das Geschäft ohne zu bezahlen verlassen. Als er aufmerksame Mitarbeiter erblickte, ließ er den Wagen vor dem Eingangsbereich stehen und flüchtete. Eine Polizeistreife konnte den Tatverdächtigen kurz darauf aufspüren und vorläufig festnehmen.

Der 30-Jährige, der bereits mehrfach wegen Diebstählen polizeilich aufgefallen ist, wurde am Sonntag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart der Haftrichterin beim Amtsgericht Esslingen vorgeführt. Diese erließ Haftbefehl und ordnete Untersuchungshaft an. Der Mann wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die Ermittlungen wegen Diebstahls, Missbrauchs von Ausweispapieren und Hausfriedensbruchs dauern an.