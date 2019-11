Diebstahl in Murr

1 Diebe haben in Murr in der Nacht zum Dienstag zwei Fahrzeug gestohlen (Symbolbild). Foto: dpa/Heiko Wolfraum

Autodiebe haben in der Nacht zum Dienstag im Kreis Ludwigsburg fette Beute gemacht. Ihnen fielen gleich zwei Fahrzeuge der Marke Mercedes in die Hände. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Murr - Diebe haben in der Nacht zum Dienstag in Murr (Kreis Ludwigsburg) gleich zwei Mercedes gestohlen. Die Täter hatten es zum einen auf einen Mercedes Viano abgesehen, der unter einem Carport im Tannenweg abgestellt war, und zum anderen auf einen Mercedes Sprinter, der in der Hindenburgstraße auf einem öffentlichen Parkplatz stand, teilt die Polizei mit.

Sowohl der graue Viano als auch der weiße Sprinter, der einen offenen Pritschenaufbau hat, sind mit Ludwigsburger Kennzeichen (LB) versehen. Der Wert des Vianos beläuft sich laut Polizei auf etwa 10 000 Euro. Der Sprinter hat einen Wert von rund 25 000 Euro. Die Kriminalpolizeidirektion des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0 71 41 / 18 9 zu melden.