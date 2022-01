An mehreren Autos Katalysatoren abmontiert – Zeugen gesucht

Diebstahl in Möglingen

1 Die Polizei sucht Zeugen. (Symbolbild) Foto: dpa/Patrick Pleul

Möglingen - Bislang unbekannte Täter haben in den vergangenen Tagen an mindestens vier Autos in Möglingen (Kreis Ludwigsburg) die Katalysatoren abmontiert und gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Beamten berichten, schlugen die Täter im Zeitraum zwischen Donnerstag, 20 Uhr, und Montag, 8 Uhr, in der Siemensstraße zu. Die Fahrzeuge waren zur Tatzeit auf dem Schotterparkplatz einer Kfz-Werkstatt abgestellt. Ob noch weitere Fahrzeuge betroffen sind, wird derzeit von dem geschädigten Werkstattbesitzer überprüft.

Der vorläufige Schaden wird auf knapp 5000 Euro geschätzt. Der Polizeiposten Asperg bittet unter der Telefonnummer 07141/1500-170 um Hinweise.