Coronavirus in Baden-Württemberg Vorläufige Liste zu Schließungen – Chaos um Systemrelevanz bald vorbei?

Was darf im Land noch offen bleiben, was nicht, was ist systemrelevant? Um diese Fragen herrschte in den vergangenen Tagen maximale Verwirrung, die das Wirtschaftsministerium jetzt mit einer klaren, einheitlichen Liste aus der Welt zu schaffen gedenkt.