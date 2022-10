Diebstahl in Ludwigsburg

1 Jüngst fiel dem Unbekannten ein Paket im Wert von rund 100 Euro in die Hände. Foto: Archiv (dpa/Andrea Warnecke)

In der Wilhelm-Bleyle-Straße sind mehrfach Päckchen verschwunden. Eine Anwohnerin hat jetzt einen Mann wohl auf frischer Tat ertappt.















Ein Unbekannter hat in der Wilhelm-Bleyle-Straße bereits mehrfach Pakete gestohlen. Nun wurde er dabei wohl von einer Anwohnerin erwischt – und auch die Kriminalpolizei Ludwigsburg ist dem Mann auf der Spur und sucht nun Zeugen.

Der Unbekannte hatte gegen 16.40 Uhr ein Wohn- und Geschäftsgebäude betreten und schob hierbei ein Fahrrad. Da es hier in der Vergangenheit jedoch schon des Öfteren zu Paketdiebstählen gekommen sei, wurde eine 34-jährige Bewohnerin auf den Mann aufmerksam und folgte ihm. Als sie den Mann fragte, was er im Haus tue, reagierte der abwehrend und wollte das Gebäude plötzlich verlassen. Daraufhin versuchte die 34-Jährige den Unbekannten aufzuhalten, worauf der sich an ihr vorbeidrückte und sie mit dem Fahrrad-Lenker von sich stieß.

Der Mann flüchtete in Richtung Bahnhof. Die Ermittlungen haben ergeben, dass er wohl ein Paket aus dem Gebäude mitnahm, in dem sich Ware im Wert von rund 100 Euro befand. Den Gesuchte ist 1,80 bis 1,85 Meter groß und athletisch gebaut. Er sei etwa 50 Jahre alt, habe kurze dunkle Haare und war mit einer schwarzen Jeans und einer schwarzen Daunenjacke bekleidet. Er führte einen schwarzen Rucksack und einen schwarzen Müllsack mit sich. Sein Fahrrad war schwarz mit neongrünen Streifen. Hinweise bitte an Telefon 08 00 /1 10 02 25.